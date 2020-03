Covid-19, i dati di Notaresco: sale a 10 il numero dei contagiati

Il Sindaco Di Bonaventura informa su Facebook sulle condizioni dei concittadini risultati positivi al Covid-19 e invita a stare a casa

NOTARESCO (TE) – “Con gli ultimi esiti dei tamponi siamo arrivati a 10 contagiati. I concittadini positivi in isolamento domiciliare stanno bene e il servizio di prevenzione della ASL procede con il monitoraggio domiciliare e la mappatura dei contatti. Abbiamo un solo concittadino ricoverato all’ospedale di Atri le cui condizioni sono stazionarie. Il pensiero e un grande abbraccio a tutti loro e le loro famiglie che in questo momento vivono un doppio stato di disagio”.

Con queste parole, sul suo profilo Facebook il Sindaco di Notaresco (TE), Diego Di Bonaventura, spiega ai cittadini la situazione sul territorio comunale.

“Ve lo scrivo, per noi tutti non importante saperi chi sono. – prosegue la nota – Loro sono in quarantena e non creano nessun difficolta. Siamo tutti noi il vero problema che se non restiamo il più possibile a casa permettiamo a questo virus di continuare la sua missione: il contagio.

Dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, limitare le uscite. Lo dobbiamo ai nostri familiari, alla nostra comunità, ma soprattutto lo dobbiamo a chi ogni giorno va in “guerra” veramente, al fronte: tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, assistenti , oss, barrellieri, addetti alle pulizie.

Ogni mattina imbracciando ciascuno le loro divise dando la vita per ognuno di noi, per la nostra comunità.

Continuerò ad aggiornarvi, mi mancante, torneremo a trovarci.

Uniti ce la faremo, nessuno rimarrà solo”.