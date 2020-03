Covid-19, Castiglione Messer Raimondo piange altre vittime

Sale a 11 il numero dei decessi nel paesino teramano inserito nella zona rossa, che conta anche 48 casi di contagio, tra cui il Sindaco

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE) – Non c’é tregua per Castiglione Messer Raimondo, paesino del Teramano considerato la ‘Vo’ d’Abruzzo’, dove si contano 48 casi di Coronavirus su poco più di duemila abitanti. Con le nuove vittime i decessi salgono a undici, tutti avvenuti negli ultimi dieci giorni.

Il paese è il centro più colpito in Abruzzo, in proporzione al numero degli abitanti, ed è stato inserito in zona rossa.

Anche il sindaco, Vincenzo D’Ercole, 30 anni, uno dei più giovani primi cittadini della regione, è positivo ed è in isolamento a casa.

Riporta l’Ansa che i nuovi decesso riguardano una donna di 86 anni, un uomo di 90 e uno di 51, vittima più giovane registrata in paese. La prima era ricoverata all’ospedale di Teramo, gli altri due in quello di Atri