Donazioni di pacchi alimentari, promossa la “spesa sospesa” a Giulianova

GIULIANOVA – L’Amministrazione Comunale, viste le numerose richieste dei cittadini che intendono contribuire con una donazione di generi alimentari a beneficio di quelle famiglie che ne hanno necessità, ha deciso di organizzare la “spesa sospesa”.

“Da domani verrà pubblicato sul portale web del Comune di Giulianova un avviso rivolto ai supermercati che vogliono aderire all’iniziativa della “spesa sospesa” – dichiara la Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali Lidia Albani – così i cittadini che vorranno contribuire con una donazione potranno acquistare generi alimentari e lasciarli in questi punti vendita convenzionati, a disposizione dei volontari del “Dono di Maria”, che si occuperanno della realizzazione dei pacchi e li consegneranno a domicilio alle famiglie che ne hanno bisogno. Questo vuole essere un piccolo contributo in aggiunta ai buoni spesa che il Comune erogherà sulla base di quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio Conte. Ovviamente ogni gesto di generosità è ben accetto, e chi vuole può contattare l’associazione per altro tipo di donazione, ai numeri telefonici 0858009111 e 3398647557”.