Covid-19, il Sindaco di Castiglione Messer Raimondo: “Tamponi a tutti”

“Non so cosa stanno aspettando”, scrive D’Ercole. Ad oggi il paese conta 12 decessi e 56 casi di positività a Covid-19 su 2.200 abitanti

CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO (TE) – “Cari compaesani Vi rendo noto, purtroppo, che la ASL di Teramo mi ha portato a conoscenza di altri 11 casi di positività al Coronavirus nel nostro Comune. Siamo arrivati a 56 casi totali. Tra questi è stata riscontrata la positività di una persona deceduta nei giorni scorsi e sale a 12 il numero delle vittime positive al Covid nel nostro Comune”.

“A Vò in Veneto hanno fatto a tutti i tamponi…Non ho capito cosa stanno aspettando…siamo a 11 decessi di positivi accertati e in più abbiamo avuto anche altri decessi di cittadini con influenza a cui non è stato fatto il tampone. Con 2200 abitanti!”.

Con due note sul proprio profilo Facebook il Sindaco di Castiglione Messer Raimondo (TE), Vincenzo D’Ercole, da casa in quanto positivo al Covid-19, ha lanciato il suo grido d’allarme alle istituzioni affinchè intrvengano per porre fine alla tragedia che sta interessando la sua comunità.

Castiglione Messer Raimondo è il centro più colpito in Abruzzo, in proporzione al numero degli abitanti, ed è stato inserito in zona rossa: ad oggi si contano 12 decessi e 56 casi di contagio su 2200 abitanti.