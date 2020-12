Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 29 dicembre 2020

Notizie del 29 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo e dati: in attesa di aggiornamenti 457 ricoverati, 37 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 29 dicembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. In Abruzzo si registrano 41 nuovi positivi su 334 tamponi analizzati; 3 decessi che hanno portato il totale a 1176. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 21.507. I ricoverati in malattie infettive erano 457, 37 in terapia intensiva,

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEl 29 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Dopo il Vaccine day: in Italia e in tutta l’Unione Europea prosegue la somministrazione delle prime dosi del vaccino Covid Pfizer-Biontech. Al riguardo l’Assessore Verì ha dichiarato che quella del 27 dicembre é stata una giornata storica, perché ha segnato l’inizio di una nuova fase della battaglia contro il Covid 19. “Una battaglia che, però, riusciremo a vincere solo se tutti uniremo ancora una volta le forze: l’avvio delle vaccinazioni è infatti il punto di partenza di un percorso ancora lungo e complesso”. L’assessore, ricordando che ora dovranno essere organizzati “i calendari, le chiamate e le somministrazioni, in un incastro di situazioni nel quale nulla può essere lasciato al caso”, e che quindi ci vorranno mesi per completare la campagna vaccinale, ha invitato a mantenere “tutte le precauzioni che abbiamo imparato a conoscere in questo 2020, dal distanziamento sociale all’igiene delle mani. Solo così riusciremo presto ad archiviare questo drammatico periodo e lasciarcelo alle spalle”.

L’Abruzzo é in zona arancione fino al 30 dicembre. Per tre giorni, come previsto dal decreto legge del 18 dicembre, i divieti anti-Covid saranno allentati. In zona arancione ci si potrà muovere liberamente, senza autocertificazione, all’interno del proprio Comune e rispettando il coprifuoco, che rimane valido dalle 22 alle 5. Non ci si potrà spostare al di fuori del proprio Comune e della propria Regione salvo che per comprovate necessità e motivi di lavoro, studio e salute. Gli abitanti del Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti potranno, però, spostarsi per una distanza non superiore a 30 km, fermo restando il divieto verso i capoluoghi di Provincia. Si potrà sempre andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti senza limiti di orario, oltre che far visita a un’abitazione privata muovendosi in massimo due persone. Sarà inoltre prevista la possibilità di uscire per “raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti”.

Bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie potranno effettuare solo servizi d’asporto (fino alle 22) e a domicilio. Non si potrà invece consumare cibo e bevande nella adiacenze dei locali. Tutti i negozi potranno riaprire. Sui mezzi pubblici rimarrà il limite di capienza del 50%. Rimarranno chiusi teatri, cinema, piscine e palestre.