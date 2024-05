Coronavirus Abruzzo, i dati del periodo 23-29 maggio 2024

I dati del report settimanale: 7 positivi su 1.036 tamponi; 4 le persone ricoverate in area medica, nessun paziente in intensiva. Un decesso

REGIONE – Venerdì 31 maggio 2024 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu relativa all’andamento dei contagi Covid 19. Ricordiamo che secondo le indicazioni ministeriali il bollettino viene fornito nella giornata di venerdì con una cadenza settimanale.

Andiamo a vedere quali sono gli aggiornamenti per il periodo 23-29 maggio 2024. I risultati dei test della settimana sono i seguenti: sono 7 casi positivi su 1.036 tamponi (tamponi molecolari + test antigenici) con una incidenza di 0,7% (la scorsa settimana 0,6%) di positivi rispetto a quelli settimanali testati. In totale i tamponi eseguiti dall’inizio pandemia sono 7.712.655.

Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza – al netto dei riallineamenti – ammonta a 689.140.

Il bilancio dei pazienti deceduti fa registrare un nuovo caso. Complessivamente sono 4094 le persone decedute.

Nel totale dei casi positivi sono compresi anche 684.197(+1) dimessi/guariti.

Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 849 (+5).

Di questi,4(+2) pazienti sono ricoverati in ospedale in area medica;0(=) in terapia intensiva, mentre 845(+3) sono in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi, 199.385 (+1) sono residenti o domiciliati in provincia di Chieti,164.374 (=) in provincia di Teramo, 163.308 (+2) in provincia di Pescara, 139.384 (+4) in provincia dell’Aquila, 13.941 (=) fuori regione e 8.748(=) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.