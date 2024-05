VII Passeggiata della Salute ad Avezzano: ecco come partecipare

L’iniziativa, che si svolgerà domenica 9 giugno, supporta l’AIL L’Aquila, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma

AVEZZANO – Domenica 9 giugno tornerà ad Avezzano la 𝗣asseggiata della salute. Una camminata all’aria aperta adatta a tutti, della durata di circa un’ora, che si svolgerà all’insegna della condivisione e del movimento.

La partenza é prevista per le ore 9 presso il piazzale della Farmacia Stornelli, sita in via Milano 25, a Paterno di Avezzano.

L’evento, al quale parteciperà anche l’attore Corrado Oddi, è totalmente gratuito.

Le adesioni sono aperte a chiunque volesse partecipare. Per informazioni e adesioni si invita a contattare i numeri telefonici 0863.599589 e 366.2291719 (Dottori Anselmo e Franca Stornelli) oppure a inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica info@farmaciastornelli.it.

Lo scopo benefico dell’iniziativa

Anche quest’anno l’iniziativa, giunta ormai alla settima edizione, supporta l’AIL L’Aquila, Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma.

Chi vorrà (l’adesione all’acquisto è facoltativa), potrà acquistare splendide t-shirt dedicate all’evento con un contributo minimo di 10,00 euro. L’intero ricavato verrà devoluto per finanziare progetti di ricerca in campo ematologico e sostenere i malati di tumore del sangue e le loro famiglie. ⁣La maglietta potrà essere ritirata presso la Farmacia Stornelli (via Milano 25, Paternò di Avezzano) o presso il Bar Il Bignè (Via P.M. Bagnoli, Avezzano).