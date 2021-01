Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 22 gennaio 2021

Notizie del 22 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 442 ricoverati, 43 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 22 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 212 nuovi positivi su 7.196 tamponi analizzati. 9 decessi, che hanno portato a 1358 il totale. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 28.007. I ricoverati in malattie infettive sono 442, in terapia intensiva 43. Gli attualmente positivi sono 10.660.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 22 GENNAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha comunicato che l’azienda americana Pfizer ha iniziato ad adattare le consegne del vaccino per il Covid-19 dopo aver rivisto il numero di dosi disponibili per fiala. Finora, sono state consegnate cinque dosi di vaccino per flaconcino, e poi i centri di vaccinazione sono riusciti ad ottenerne una i più. Visto che l’Agenzia europea per i medicinali ha autorizzato l’uso della dose aggiuntiva, d’ora sarà possibile estrarre sei dosi e non più cinque in flaconcino Arcuri ha rassicurato che Pfizer manterrà gli di consegna agli Stati in conformità con gli ordini che sono stati effettuati.

Intanto, Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e presidente della Conferenza Stato-Regioni le Regioni italiane sono pronte ad azioni legali contro Pfizer per i ritardi nelle consegna delle dosi di vaccino. Il rischio é che possano venire a mancare le dosi sufficienti per i richiami.

Sono sempre più i Comuni che offrono un servizio di consulenza e supporto, dedicato agli ultraottantenni, alle persone con disabilità o fragilità, e a tutti coloro che presentano difficoltà ad effettuare autonomamente la registrazione nella piattaforma predisposta dalla Regione Abruzzo, per la manifestazione d’interesse al vaccino anti Covid-19: da Atri ad Avezzano, passando per Vasto, Campli, Città Sant’Angelo.

Parte oggi a L’Aquila una nuova campagna di screening sulla popolazione scolastica, dedicata agli studenti delle scuole superiori che torneranno in aula dopo aver seguito le lezioni in didattica a distanza dopo le vacanze natalizie. Le date per l’iniziativa. Nei prossimi giorni toccherà a San Salvo.