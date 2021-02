Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 22 febbraio 2021

Notizie del 22 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 586 ricoverati, 76 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 22 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 502 nuovi positivi eseguiti 5108 tamponi molecolari e 14989 test antigenici, 10 deceduti, 36548 guariti, 12924 attualmente positivi, 586 ricoverati in area medica (+19), 76 ricoverati in terapia intensiva (+1), 12262 in isolamento domiciliare (+421).

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

Nella giornata di ieri si é tenuta la Conferenza Stato-Regioni per discutere delle nuove misure anti-Covid in vista dela imminente scadenza del DPCM. Stando a quanto si é appreso da fonti governative dovrebbe essere prorogato per altri 30 giorni il divieto di spostamento tra Regioni. In un primo momento si era pensato di arrivare fino alla fine del mese, poi si è deciso di anticipare la scadenza.

L’esecutivo dovrebbe quindi approvare nei prossimi giorni un nuovo provvedimento che estenderà fino al prossimo 25 marzo tutte le misure in vigore nel precedente decreto Covid che stabiliva “dal 16 al 25 febbraio 2021 sull’intero territorio nazionale” il divieto di “ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute” e consentendo in ogni modo “il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione“.

Resterebbero valide le regole già applicate dai decreti Conte, ovvero lo spostamento tra piccoli Comuni e la possibilità di far visita ad amici e parenti massimo in due persone, con figli minori di 14 anni. Le Regioni avrebbero chiesto una revisione sia dei parametri dell’indice Rt sia del sistema delle zone, per cominciare a valutare possibili riaperture nelle zone gialla. Richiesti anche una valutazione dell’impatto della scuola sulla curva e immediati ristori per le attività commerciali costrette a chiudere.

Intanto in Abruzzo le Province di Teramo e dell’Aquila sono in zona arancione mentre quelle di Province di Pescara e Chieti, con la conseguenza, tra le altre, che non ci si può spostare nemmeno tra Comuni.

Per quanto riguarda le vaccinazioni l’assessore alla Salute Nicoletta Verì ha voluto sottolineare che nella sola giornata di venerdì sono state vaccinate 4722 persone e che l’Abruzzo é la tredicesima su 21 Regioni e Province autonome. Affermazioni diverse sonossenza alcun fondamento e “creano solo ansia e angoscia nella popolazione, già provata da un anno di convivenza con la pandemia”.