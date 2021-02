Basket, tornano in campo le Panthers Roseto: ecco quando

Il campionato di Serie B femminile Lazio/Abruzzo/Umbria riparte il prossimo 7 marzo. Le Panthers inserite nel Girone 2

ROSETO DEGLI ABRUZZI – “Più di un anno dopo l’ultima partita ufficiale, siamo felicissimi e anche un po’ emozionati nel comunicare che finalmente si torna in campo per il campionato!“. Le giocatrici del Panthers Roseto annunciano così a ripresa del basket agonistico.

LA FORMULA

Il campionato di Serie B femminile Lazio/Abruzzo/Umbria sarà suddiviso in tre gironi da quattro squadre con partite di andata e ritorno. Le prime due di ogni girone disputeranno la poule promozione a sei squadre con partite di andata e ritorno, le ultime due di ogni girone disputeranno la poule retrocessione. Non è stato ancora comunicato quante saranno le promozioni in Serie A2.

I GIRONI

Il girone 2 in cui sono inserite comprende anche Antoniana Pescara, Orvieto e Terni.

Il girone 1 comprende Virtus Aprilia, Smit Roma, Elite Roma e San Raffaele Roma

Il girone 3 comprende Stella Azzurra Roma, Basket Roma, Rieti e Viterbo.

LE DATE

Il campionato avrà inizio il 7 marzo e terminerà il 15 giugno. La prima fase si disputerà solo nei giorni festivi, mentre la poule promozione/retrocessione avrà due turni infrasettimanali.

COME VEDERE LE PARTITE

le partite in casa e in trasferta saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook delle Panthers Roseto.