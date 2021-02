Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 21 febbraio 2021

Notizie del 21 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: in attesa di aggiornamenti 567 ricoverati, 75 in terapia intensiva

REGIONE – Domenica 21 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 387 nuovi positivi su 4636 tamponi molecolari e 4172 test antigenici, 2 deceduti, 36497 guariti (+278), 12483 attualmente positivi, 567 ricoverati in area medica, 75 ricoverati in terapia intensiva, 11841 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

In Abruzzo le Province di Teramo e dell’Aquila sono in zona arancione mentre quelle di Province di Pescara e Chieti. Questa situazione, però, potrebbe cambiare dal 25 febbraio, data in cui verrà prorogato anche lo stop agli spostamenti tra Regioni. Al vaglio del Governo ci sarebbe l’istituzione della zona arancione scuro ossia di una nuova fascia di rischio estesa a tutta l’Italia, con l’introduzione di restrizioni più rigide e regole valide su tutto il territorio nazionale, per abbassare l’indice RT, che ieri era in media a 0,99.

Alternative potrebbero essere: l’istituzione di una zona gialla nazionale, che preveda maggiori aperture, come ad esempio sport, palestre e piscine, spettacolo, consentire ai ristoranti di scegliere se aprire a pranzo o a cena, per dare a tutti l’opportunità di lavorare 2. una regolamentazione dei passaggi di colore non solo su base regionale, ma soprattutto provinciale e comunale in modo da isolare le situazioni di rischio e le varianti dove è necessario. 3. una comunicazione congrua del cambio di zona che non può arrivare a ridosso del passaggio stesso, in modo da consentire ai cittadini di programmare la propria vita. 4.il cambiamento di alcuni parametri di valutazione del rischio (ad esempio dall’Rt sintomi all’Rt ospedalizzazioni, che tiene conto dei letti occupati negli ospedali) e allargare la cabina di regia in cui si decide anche ai Ministeri che valutano il danno economico e sociale delle misure prese.

Nella Conferenza delle Regioni prevista prevista per oggi é probabile che si parli anche della situazione dei vaccini, AstraZeneca ha infatti annunciato un taglio del 15% sulle dosi in consegna questa settimana del vaccino 15%.

Ha preso il via la la campagna di vaccinazione del personale scolastico e universitario abruzzese. Secondo le previsioni delle autorità sanitarie, nelle prossime settimane la campagna vaccinale agli insegnanti entrerà nel vivo, grazie anche alla piattaforma sulla quale il personale docente e non docente ha potuto presentare la propria manifestazione di interesse. Dalla prossima settimana sulla piattaforma potranno manifestare l’interesse a vaccinarsi anche i professori non residenti in Abruzzo ma che insegnano in regione