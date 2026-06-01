Vela Day 2026: dodici circoli FIV aprono le porte in Abruzzo e Molise

Per chi sogna di conoscere da vicino il mondo della vela, salire su un’imbarcazione o semplicemente provare l’emozione del mare da protagonisti, questi sono i giorni ideali. Anche nel 2026 il Vela Day, l’iniziativa nazionale promossa dalla Federazione Italiana Vela con il sostegno di Kinder Joy of Moving, torna a coinvolgere bambini, ragazzi, famiglie e curiosi offrendo esperienze gratuite in barca, incontri con istruttori qualificati e attività dedicate alla cultura del mare.

In Abruzzo e Molise sono dodici le Associazioni e Società sportive affiliate FIV che hanno aderito all’iniziativa, trasformando il weekend e il ponte del 2 giugno in una vera festa della vela. L’obiettivo è semplice e potente: avvicinare quante più persone possibile a uno sport formativo, sano e profondamente legato all’ambiente, offrendo un primo contatto diretto con la navigazione e con la vita di circolo.

Le attività, già iniziate da venerdì, proseguiranno fino a martedì 2 giugno, con la possibilità per chiunque di cercare il circolo più vicino e chiedere informazioni su corsi, prove e programmi estivi. Tutti i riferimenti sono disponibili sulla pagina ufficiale del Vela Day sul sito FIV (federvela.it/vela-day), dove è possibile individuare rapidamente il punto più comodo da raggiungere.

Durante le giornate, i partecipanti potranno prendere parte a dimostrazioni pratiche di vela dai 6 anni in su, workshop dedicati alla tutela del mare, incontri con velisti esperti e attività ludiche pensate soprattutto per i più giovani. Un’occasione per scoprire la vela non solo come sport, ma come esperienza educativa che insegna inclusione, sostenibilità, integrazione, disciplina, rispetto delle regole e lavoro di squadra.

Nella IX Zona FIV Abruzzo e Molise hanno aderito:

a Giulianova il Circolo Nautico Migliori e la Lega Navale Italiana locale;

a Pescara l’ASD Svagamente, il Circolo Velico La Scuffia, la Lega Navale e il Circolo Nautico Pescara;

a Ortona la Lega Navale Italiana e il Circolo Velico Ortona;

a Termoli il Circolo della Vela Carriello;

a Roseto il Circolo Velico Azzurra;

a Vasto il Circolo Nautico Vasto;

ad Alba Adriatica il Circolo Nautico locale.

A Francavilla al Mare, invece, il Vela Day si sposterà di qualche giorno, con la manifestazione Ondavilla, in programma dal 5 al 7 giugno al Circolo Nautico Francavilla.

Un’occasione diffusa, accessibile e coinvolgente, che conferma la vela come uno degli sport più capaci di unire formazione, divertimento e rispetto dell’ambiente.