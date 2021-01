Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 20 gennaio 2021

Notizie del 20 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 443 ricoverati, 44 terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 20 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 113 nuovi positivi su 7.196 tamponi analizzati. 9 decessi, che hanno portato a 1342 il totale. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 27.147. I ricoverati in malattie infettive sono 443, in terapia intensiva 44. Gli attualmente positivi sono 11.046.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 20 GENNAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Dal giorno della sua attivazione, sulla piattaforma digitale di Regione Abruzzo sono state raccolte 27.936 manifestazioni di interesse alla vaccinazione. Come ha rilevato il Presidente Marsilio, dopo gli iniziali disservizi che si sono verificati er l’elevatissimo numero di accessi contemporanei al sistema, gli interventi messi in atto dal Dipartimento regionale ne hanno ripristinato la piena operatività, garantendo a tutti la possibilità di accedere alla piattaforma che resterà aperta almeno fino al 31 gennaio prossimo per gli ultra 80enni, i portatori di disabilità (con il loro caregiver) e i soggetti fragili.

Ricordiamo che le adesioni sono limitate ai residenti in Abruzzo e a tutti coloro che per motivi di lavoro, assistenza o cura, siano domiciliati e siano seguiti dalla rete regionale delle cure primarie. Potranno iscriversi anche tutti coloro che nella fase uno della campagna non siano stati ancora sottoposti a vaccinazione. L’adesione è libera e volontaria, non è vincolante e i soggetti saranno successivamente contattati dalla Asl di appartenenza per ricevere tutte le informazioni ai fini della sottoscrizione del consenso informato. Per accedere alla piattaforma è necessario preliminarmente munirsi del proprio codice fiscale e del numero di tessera sanitaria (e del codice di esenzione per le categorie fragili). Dopo essersi collegati all’indirizzo web sanita.regione.abruzzo.it, va scelta l’opzione servizi on line.

Si aprirà una pagina di presentazione: cliccando su accedi ai servizi, si passerà al menù generale. In basso, le ultime due finestre sono riservate all’iniziativa. L’utente dovrà individuare la sua categoria e procedere. Il sistema fornirà una serie di informazioni generali, prima di richiedere l’inserimento del codice fiscale e del numero di tessa sanitaria. Il passaggio successivo prevede, invece, l’inserimento dei dati anagrafici e l’indicazione della categoria in cui essere ricompresi. Sono stati anche messi a disposizione alcuni numeri telefonici: 0859218691, 0859218692, 0859218693. Saranno in funzione dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.

intanto ieri, alla presenza del Governatore e dell’assessore della Sanità, Nicoletta Verì, sono stati inaugurati 16 nuovi posti letto di terapia intensiva all’ospedale di Teramo: 2 in più rispetto a quelli originariamente previsti. Sono in corso e verranno consegnati entro il 20 febbraio 2021, invece, i lavori per la realizzazione di 21 posti letto di terapia sub-intensiva nell‘ex sanatorio del presidio ospedaliero Mazzini.

Inoltre verranno riconsegnati nella stessa data i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso del presidio ospedaliero di Giulianova per un totale di 240mila euro e i lavori di ristrutturazione del pronto soccorso e la sistemazione del 118 presso il terzo lotto nell’ex sanatorio dell’ospedale di Teramo.