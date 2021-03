Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 19 marzo 2021

Notizie del 19 marzo sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa dell’aggiornamento 667 i ricoverati, 89 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 19 marzo 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 462 nuovi positivi su 4.447 tamponi molecolari e 317.060 test antigenici. 9 deceduti che hanno portato il totale a 1.943, 48.342 guariti. 11.102 attualmente positivi, 667 ricoverati in area medica, 89 ricoverati in terapia intensiva, 10.342 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 19 MARZO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

EMA ha autorizzato la ripresa della somministrazione del vaccino AstraZeneca dopo lo stop in via precauzionale, ritenendo che i benefici che ne derivano sono superiori ai rischi assunti. Nel riassunto delle caratteristiche del prodotto e nel foglietto illustrativo del siero si farà, però, riferimento al fatto che non si può escludere definitivamente un collegamento tra vaccino e la segnalazione di alcuni casi di tromboembolismo.

Il Comitato per la sicurezza dell’Ema “non ha trovato alcuna evidenza di problemi di qualità o di lotto” anche se il Comitato ha confermato che “il vaccino può essere associato a casi molto rari di coaguli di sangue correlati a trombocitopenia, cioè a bassi livelli di piastrine con o senza sanguinamento, inclusi rari casi di coaguli nei vasi che drenano il sangue dal cervello”.

Appresa la notizia, il presidente del Consiglio Mario Draghi, ha dichiarato che il governo italiano accoglie con soddisfazione il pronunciamento e che la somministrazione del vaccino Astrazeneca riprenderà già da oggi perché la priorità rimane quella di realizzare il maggior numero di vaccinazioni nel più breve tempo possibile. A tal fine anche i farmacisti potranno effettuare direttamente la somministrazione dei vaccini anti-Covid, previa l’abilitazione con la frequenza di un corso; sarà prevista anche la figura di medico “supervisore” di riferimento.

Sarà settimana decisiva per il completamento della vaccinazione degli over 80 nelle zone rosse. Per quanto riguarda la ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti i prima fila i Comuni nei quali resta ancora un numero importante di persone iscritte alla piattaforma regionale in attesa di essere immunizzate, anche se complessivamente in questi territori è stata già vaccinata la metà della popolazione target. All’uopo sono state allestite nuove strutture.

A Chieti è stata sottoscritta la convenzione con l’Università “Gabriele d’Annunzio” per l’utilizzo del PalaUd’A, all’interno del Campus in via dei Vestini. La struttura, già impiegata per accogliere lo screening di massa con i tamponi antigenici, è in allestimento in queste ore per essere pronta a vaccinare nel fine settimana circa mille anziani.

A Francavilla al mare é stato messo a disposizione la tensostruttura attigua al Palazzetto dello sport di Valle Anzuca.

Nella giornata di ieri, in adesione alla lettera inviata a tutti i Sindaci dal Presidente dell’Anci Antonio Decaro e in occasione della prima giornata nazionale in memoria delle vittime del coronavirus, in tutti i Comuni abruzzesi alle 11, in concomitanza con l’arrivo a Bergamo del Presidente del Consiglio dei Ministri, Draghi, si é osservato un minuto di silenzio al cospetto della bandiera italiana a mezz’asta.