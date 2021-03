Panthers Roseto – Orvieto: dove vedere la diretta della partita

ROSETO DEGLI ABRUZZI – A due settimane esatte dall’esordio vittorioso contro l’Antoniana Pescara, le Panthers Roseto sono pronte a tornare in campo domani sera alle ore 20:00 (porte chiuse, diretta Facebook e YouTube) per affrontare nuovamente tra le mura amiche Orvieto, dopo il rinvio della seconda giornata contro Terni a causa di una positività al Covid-19 tra le fila umbre.

Oltre alle insidie legate alla Cestistica Azzurra, ancora a secco di vittorie dopo le prime due uscite e per questo chiamata a una gara fondamentale per il proprio cammino, la formazione di coach Ghilardi ha registrato diverse indisponibilità durante la settimana ed è in dubbio la presenza di alcune pedine-chiave del roster, su tutte la lituana Greta Staseliene.

Tra le ospiti di domani sera spiccano le individualità di Coffau e Grilli, entrambe in doppia cifra di media dopo le prime due giornate. Ma le Panthers, seppur incerottate, sono chiamate a stringere i denti e bissare il successo dell’esordio per restare in vetta al proprio girone e non rimescolare la classifica.

SERIE B FEMMINILE GIRONE A-3° GIORNATA

Panthers Roseto-Orvieto domani ore 20:00

Pink Basket Terni-Antoniana Pescara rinviata

CLASSIFICA

Panthers Roseto 2*

Pink Basket Terni 2*

Antoniana Pescara 2

Cestistica Azzurra Orvieto 0

*=una partita in meno