Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 19 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 19 maggio: in attesa del nuovo bollettino sono 191 i ricoverati in ospedale, 6 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 19 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 7 casi nuovi, 191 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 6 in terapia intensiva e 1.216 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Il Presidente del Consiglio Regionale, Lorenzi Sospiri, ha dichiarato che il contagio azzerato a Pescara é il frutto delle scelte operate negli ultimi due mesi dall’amministrazione regionale e comunale. Il Governatore Marsilio, con un videomessaggio pubblicato sulla pagina Facebook di Regione Abruzzo, ha sottolineato che oggi in Abruzzo si sono registrati solo 7 casi, Pescara ha avuto zero casi positivi così come l’Aquila. Un caso c’é stato a Teramo e gli altri sei a Vasto, che, però, é una realtà partcolare, già circoscritta. A Pescara il contagio azzerato si é verificato esattamente quindci giorni dopo la prima riapertura, contariamente a chi aveva fatto presagi tragici. Ha annunciato che se la curva epidemiologica continuerà ad essere positiva, ci saranno presto altre riaperture o modifiche per quelle già aperte. Ha ricordato la riapertura dei negozi al dettaglio,de i servizi alla persona, della ristorazione, di bar, pub e per l’Abruzzo anche agriturismi e altre strutture ricettive. Sia Marsilio sia l’assesore alle attività produttive, Mauro Febbo, hanno sottolineato come l’Abruzzo abbia fatto da apripista alle altre Regioni e anche nei confronti dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri nei quali abbiamo fatto le nostre richieste.

Riccardo Podda, presidente di Confindustria L’Aquila Abruzzo interno (nella foto), e Francesco De Bartolomeis, direttore degli Industriali hanno dichiarato che sono ancora oltre 3500 i lavoratori delle aziende associate a Confindustria in cassa integrazione in provincia dell’Aquila e che, secondo le previsioni, il ricorso agli ammortizzatori sociali proseguirà anche nelle prossime settimane, secondo le modalità stabilite dal decreto Rilancio. Il rischio é anche che nei prossimi mesi le aziende che operano con l’estero non riescano ad onorare i loro impegni

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 19 MAGGIO 2020

Disponibili nelle prime ore del pomeriggio i dati della giornata odierna a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 19 MAGGIO 2020

[IN AGGIORNAMENTO]