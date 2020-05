D’Annuntiis annuncia le promozioni per viaggiare in treno

Dal 14 giugno al 27 settembre in vigore le promozioni Promo Estate Italiana e Promo Junior, oltre a Plus 3/5 giorni e Promo Viaggia con me

PESCARA – Il sottosegretario alla Presidenza della Regione, Umberto D’Annuntiis, ha dichiarato che l’emergenza sanitaria che ha causato negli ultimi mesi un congelamento della nostra vita quotidiana e dei nostri spostamenti, con il passare delle settimane sta lasciando spazio alla voglia di ripartire e alla necessità di riprendere a spostarci in sicurezza per raggiungere i soprattutto i nostri luoghi di lavoro e non solo.

Già da settimane, sono stati avviati dalla Regione costruttivi confronti con Trenitalia per garantire, sin dall’avvio della fase due, un servizio di trasporto ferroviario efficiente e in totale sicurezza per l’utenza. Le nuove proposte programmatiche individuate per la stagione estiva che, insieme a quelle già attivate “Plus 3/5 giorni e Promo Viaggia con me”, saranno in vigore dal prossimo 14 giugno sono: Promo Estate Italiana: titolo nominativo valido per quattro fine settimana consecutivi o l’intero periodo promozionale (14/06/2020 al 27/09/2020) che consente un numero illimitato di viaggi, in seconda classe, sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia, nei fine settimana (dalle ore 12 del venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì fino alle ore 12) ad un prezzo fisso di 49 euro per quattro fine settimana e 149 euro per l’intero periodo promozionale; Promo Junior: i ragazzi fino a 15 anni di età non compiuti potranno viaggiare gratis, sia in prima che in seconda classe, sui treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia se in compagnia di un adulto pagante (persona con più di 15 anni), in numero massimo di quattro ragazzi per ogni adulto. Periodo della promozione: 14/06/2020 al 27/09/2020. D’Annuntiis ha aggiunto che oltre a queste, sono inoltre allo studio ulteriori forme di promozione che prevederanno innovative forme di abbonamenti per la clientela pendolare.

Ha, infine, assicurato che la Giunta Regionale continuerà a dedicare prioritariamente il proprio impegno e la propria attenzione verso quella ripartenza economica e sociale di cui l’Abruzzo ha davvero bisogno.