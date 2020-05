Dispenser automatico di igienizzante donato al Comune di Giulianova

Costantini: “Ringraziamo il giovane imprenditore Paolo Damiani, dell’azienda giuliese Sinergia FD per la gentile donazione, che posizioneremo all’interno del Palazzo Comunale ad uso dei dipendenti e dei cittadini”

GIULIANOVA – Questa mattina il Sindaco Jwan Costantini ha ricevuto la visita dell’imprenditore Paolo Damiani dell’azienda Sinergia FD srl di Giulianova, che ha donato al Comune un dispenser automatico di gel igienizzante per le mani, con sistema a fotocellula di nuova generazione.

“Ringraziamo il giovane imprenditore Paolo Damiani per la gentile donazione, che posizioneremo all’interno del Palazzo Comunale ad uso dei dipendenti e dei cittadini – dichiara il Sindaco Costantini – l’azienda che rappresenta è riuscita a rinnovarsi durante l’emergenza sanitaria con un impegno sociale concreto, per destinare dispositivi di protezione individuale a livello locale e nazionale. Ha la nostra gratitudine come tutte quelle aziende locali e quei privati che in questi mesi hanno mostrato vicinanza alla comunità giuliese, con continui e spontanei attestati di solidarietà, regalandoci dispositivi sanitari di protezione e strumentazioni con cui abbiamo potuto sostenere il nostro ospedale e le realtà sanitarie ed assistenziali del nostro territorio”.

Nella foto della donazione avvenuta stamane in Comune.