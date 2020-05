Coronavirus, Marsilio parla della fase iniziata il 18 maggio [VIDEO]

Per il Governatore era necessario ripartire perché ora sono stati acquisiti i metodi per convivere con il virus. L’invito a donare il plasma

PESCARA – Il Governatore Marsiio, con un videomessaggio pubblicato sulla pagina Facebook di Regione Abruzzo, ha dichiarato che oggi é si é aperta una nuova fase di ripartenza, quella più robusta, che ha riguardato i negozi al dettaglio, i servizi alla persona, la ristorazione, bar, pub e per l’Abruzzo anche agriturismi e altre strutture ricettive. Una serie di attività per la quali la Regione Abruzzo é stata capofila nel chiedere al Governo di far ripartire l’economia.

Dopo una fase di chiusura totale e un’altra di ripresa lenta é arriata questa fase, accompagnata da annunciati provvedimenti del Governo che dovevano erogare soldi ma che nella realtà devono essere ancora pubblicati. Marsilio ha ricordato che qualche giorno fa il Consiglio dei Ministri ha adottato il Decreto, che prima si doveva chiamare “Aprile”, poi “Maggio” e poi é stato denominato “Rilancio“, che ancora non é stato pubblicato.

C’é bisogno di risorse per far ripartire l’Italia e l’unico modo per far ripartire l’Italia, secondo il Presidente, é quello di lavorare, e di farlo in sicurezza. Nessuno é così scellerato di pensare che si possa tornare a vivere come prima ma ora sono stati acquisiti i metodi per convivere con il contagio, come le mascherine, da portare sempe con sè, e l’osservanza delle regole. Il virus continuerà a circolare nelle nostre vite finche la scienza non troverà farmaci o addirittura il vaccino. Quindi, si torna a vivere ma con le precauzioni e si spera che questa ripresa possa tornare a fa rcircolare l’economia.

Marsilio ha sottolineato che oggi in Abruzzo si sono registrati solo 7 casi, Pescara ha avuto zero casi positivi così come l’Aquila. Un caso c’é stato a Teramo e gli altri sei a Vasto, che, però, é una realtà partcolare, giàcircoscritta. A Pescara il contagio azzerato si é verificato esattamente quindci giorni dopo la prima riapertura, contariamente a chi aveva fatto presagi tragici.

L’augurio é quello di continuare così e di arrivare anche a zero decessi. Oggi il Governatore ha ricevuto la visita del primo guarito reduce dalla donazione del plasma: l’invito é stato quello di donare il sangue perché, al momento, Pé l’unica cura efficace in circolazione. Ha chiuso dicendo che se nei giorni prossimi la curva epidemiologica continuerà a decrescere, potranno esserci nuove riaperture oppure nuove modalità per le attività già riaperte.