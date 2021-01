Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 19 gennaio 2021

Notizie del 19 gennaio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 454 ricoverati, 43 in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 19 gennaio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 107 nuovi positivi su 7.196 tamponi analizzati. 8 decessi, che hanno portato a 1333 il totale. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia sono 26.438. I ricoverati in malattie infettive sono 454, in terapia intensiva 43. Gli attualmente positivi sono 11.382. Sono in isolamento domiciliare 10.885.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 19 GENNAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Secondo quanto si apprende da fonti del Commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, Pfizer ha consegnato ieri nel nostro Paese circa 48mila dosi delle 397mila programmate; oggi ne arriveranno 53.820 e domani le restanti 294.840. Il Commissario ha commentato parlando di un ulteriore “incredibile ritardo“. Oggi ci sarà una Riunione con le regioni, che potrebbero arrivare ad un accordo in base al quale chi ha più dosi nei magazzini le potrebbe cedere alle Regioni che ne hanno meno e devono fare i richiami.

L’attività di screening di massa prosegue presso la postazione allestita nei locali della stazione ferroviaria di Pescara Portanuova e anche a Collelongo esclusivamente sui residenti mentre in altre località come Lanciano ci si sta organizzando. “Quello che è accaduto a Pizzoferrato dimostra che il contact tracing funziona eccome quando viene svolto compiutamente. I positivi restano quelli che abbiamo isolato inizialmente, non ne sono emersi altri con i tamponi fatti a tappeto su tutta la popolazione”: questo il commento del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, a conclusione della massiccia tornata di test molecolari eseguiti su ampia scala dopo l’impennata di contagi che si è verificata a inizio gennaio.

Da ieri in Abruzzo é attiva la piattaforma telematica della Regione per la manifestazione di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 per gli ultra 80enni, portatori di disabilità (con il loro caregiver) e categorie fragili (in possesso di esenzione per malattia cronica o rara).