INPS, liste di avvocati domiciliatari e sostituti di udienza: come fare domanda

Parte la nuova Procedura per la formazione delle liste degli avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza: c’é tempo fino al 5 febbraio

PESCARA – L’INPS comunica che nel sito dell’Istituto sono presenti gli Avvisi locali, distinti per ciascun circondario di tribunale, relativi alla nuova procedura per la formazione delle liste degli avvocati domiciliatari e/o sostituti di udienza.

Gli Avvisi saranno inoltre pubblicati presso le Sedi territoriali dell’Istituto interessate e inviati ai Consigli degli Ordini degli avvocati territorialmente competenti, che provvederanno all’affissione nelle rispettive sedi e/o alla pubblicazione sui siti web dei medesimi.

Per la Regione Abruzzo, il fabbisogno di avvocati domiciliatari e sostituti d’udienza è il seguente:

Città/Tribunale Fabbisogno

Avezzano 3

Chieti 3

L’Aquila 3

Lanciano 3

Pescara 3

Sulmona 3

Teramo 4

Vasto 3

TOTALE 25

Le domande, redatte con un apposito form, potranno essere presentate dagli interessati esclusivamente in via telematica, tramite il sito dell’Istituto, dalle ore 12,00 di oggi alle ore 14.00 del 5 febbraio 2021. A tale riguardo, è stato attivato uno specifico link sul sito istituzionale, al seguente percorso:

“homepage” > ”avvisi, bandi e fatturazione” > ”avvisi” > ”procedura per la formazione di liste di Avvocati domiciliatari e/o sostituti d’udienza” > ”invia la domanda”.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno tramite posta e non saranno accettate quelle consegnate a mano presso le strutture dell’Inps. La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per la lista circondariale del Tribunale presso il cui Consiglio dell’Ordine degli Avvocati il richiedente è iscritto al momento della domanda. Nel form di compilazione della domanda l’interessato dovrà indicare la P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) comunicata al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto. Dopo la verifica amministrativa della regolarità e della completezza della domanda e dell’inesistenza di cause di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interessi, apposita Commissione procederà alla valutazione delle domande e dei curricula.

Le Liste Circondariali, compilate nei limiti dei fabbisogni individuati, saranno pubblicate sul sito dell’Istituto.

Con la formazione di queste ultime liste, non saranno più valide quelle formate a seguito dell’espletamento della precedente procedura selettiva. I professionisti già inseriti in quest’ultime liste, qualora interessati a partecipare all’attuale procedura, relativa al triennio 2021 – 2023, e in possesso dei requisiti previsti dagli Avvisi locali, potranno presentare una nuova domanda con le modalità fin qui descritte.