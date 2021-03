Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 18 marzo 2021

Notizie del 18 marzo sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa dell’aggiornamento 667 i ricoverati, 89 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 18 marzo 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 304 nuovi positivi su 4.447 tamponi molecolari e 317.060 test antigenici. 10 deceduti che hanno portato il totale a 1934, 47.316 guariti. 11.678 attualmente positivi, 675 ricoverati in area medica, 87 ricoverati in terapia intensiva, 11.610 in isolamento domiciliare.

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

In attesa che oggi si pronunci l’Ema permane lo stop precauzionale in Italia della somministrazione del vaccino AstraZeneca, anche se per gli epidemiologi i casi di trombosi verificatisi tra i vaccinati sono in linea con quelli del resto della popolazione. Anche l’Oms in un tweet ha ribadito “il numero di eventi gravi verificatisi a seguito di vaccini contro il Covid-19 9 è stato estremamente basso rispetto ai milioni di vaccinati. È importante che le campagne di vaccinazione continuino, per prevenire gravi malattie“.

Il Premier Mario Draghi ha tenuto a precisare che qualora si optasse per la ripresa delle somministrazioni il rallentamento sarà riassorbito nell’arco di un paio di settimane grazie anche all’incremento del vaccino Pfizer. Il Presidente della Commissione UE Ursula Von der Leyen ha detto di fidarsi di AstraZeneca annunciando però, che nel secondo trimestre consegnerà all’Unione europea 70 milioni di dosi rispetto ai 180 milioni che aveva contrattualmente promesso di fornire, a differenza di Moderna e Pfizer che rispettano le scadenze.

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha firmato una ordinanza che decreta la zona arancione rafforzato fino al 28 marzo prossimo e sino a diverso provvedimento. In entrata e in uscita dal Comune al suo interno gli spostamenti saranno consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Al pari di quanto già disposto per la zona arancione, sarà consentito per una sola volta, dalle 5 alle 22, nei limiti di 2 persone oltre ai minori di 14 anni su cui tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi, spostarsi verso una sola abitazione privata all’interno del Comune.

Sono sospese infatti le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita dei generi alimentari e di prima necessità che restano naturalmente consentite. Barbieri, parrucchieri e centri estetici resteranno invece aperti, nel rispetto delle prescrizioni e dei protocolli per contrastare la diffusione del contagio. Cjiuse scuola dell’infanzia, asilo nido comunale, baby parking e scuola paritaria. Chiusura disposta, sempre fino al 28 marzo, per tutti i parchi, giardini, aree verdi e aree gioco.