Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 16 maggio 2020

REGIONE – Sabato 16 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 12 casi nuovi, 205 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 6 in terapia intensiva e 1.243 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

La Conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida per le riaperture dal 18 maggio, uguali in ogni territorio. Non sarà più necessario utilizzare il modulo di autocertificazione per spostarsi all’interno della propria Regione di residenza; dovrà invece essere utilizzato per spostarsi da una Regione all’altra, tassativamente per lavoro, salute, necessità e urgenza. Oltre ai congiunti si potranno incontrare anche gli amici, salvo il divieto di assembramenti. Si potrà andare nelle seconde case e si potrà soggiornare purché siano nella stessa regione di residenza. In bar e ristoranti farà la fila con la mascherina. La superficie destinata a ciascun cliente è di 4 metri quadrati. Al ristorante la regola base è la distanza di due metri tra un tavolo e l’altro. Niente più buffet, i menu di carta spariranno a favore dei tablet, e i camerieri indosseranno guanti e mascherina.

I negozi dovranno garantire il distanziamento, pulizia e igiene ambientale del locale almeno due volte al giorno. I sistemi per la disinfezione delle mani devono essere disponibili in particolare accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento. I clienti e i commessi devono usare le mascherine e sono raccomandati i guanti. I percorsi di entrata e di uscita dovranno essere diversificati e nei locali più piccoli si potrà entrare uno alla volta.

Dal parrucchiere si andrà esclusivamente su prenotazione, previo appuntamento on-line o telefonico. Potranno essere aperti anche domenica e lunedì; stesse regole dei saloni di bellezza e parrucchieri. Gli stabilimenti balneari dovranno garantire il rispetto del distanziamento (4,5 metri tra gli ombrellini; 2 tra i lettini). Le piscine degli stabilimenti resteranno chiuse.

Si potrà partecipare alle Messa: gli accessi saranno a numero chiuso, mascherine obbligatorie, distanze, distribuzione della comunione con guanti monouso, divieto di ingresso a chi ha una temperatura pari o superiore ai 37,5 gradi. Riapiranno musei e biblioteche mentre si dovrà attendere per teatri, cinema e palestre.

La Regione Abruzzo punta sul Presidio ospedaliero di Popoli per garantire il diritto alla salute dei cittadini e la piena operatività di una struttura che rimane il punto di riferimento nella Val Pescara. Nei giorni scorsi sono stati consegnati, inoltre, i lavori che serviranno a riqualificare i locali dell‘ex medicina (primo piano) nel quale saranno destinati gli 11 posti di riabilitazione. L’importo complessivo dell’intervento è di 55mila euro. Ieri, nella struttura sanitaria, si è svolto un sopralluogo dell’assessore alla sanità, Nicoletta Verì, del Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, del direttore generale della Asl di Pescara, Antonio Caponetti, e del direttore del Dipartimento regionale della Salute Claudio D’Amario per verificare l’andamento dei lavori. Dopo la visita l’assessore Verì ha incontrato anche i medici e gli infermieri del presidio.

Oggi, invece, in conferenza stampa, alla quale parteciperà il Governatore, sarà presentata la prima parte del Covid-Hospital di Pescara.Il Progetto Covid Hospital prevede la realizzazione di posti letto destinati ai pazienti Covid-19, articolati in base all’intensità di cura, nell’edificio oggetto dell’intervento (Palazzina C), costituito da 7 livelli, i cui interventi riguarderanno l’adeguamento di 4 livelli dell’edificio (il 4°, 5°, 6° e 7° livello) per una superficie totale di 3.904 mq.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 16 MAGGIO 2020

Disponibili nel primo pomeriggio i dati del bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

