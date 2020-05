Coronavirus, Regione Abruzzo su navigazione, ippica e moto turismo

L’ordinanza n. 61 consente navigazione e moto turismo entro i confini regionali e, per l’attività equestre, campionati regionali individuali

PESCARA – Il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza che consente, entro i confini regionali, la navigazione con natanti o imbarcazioni da diporto, a vela o a motore all’armatore, ai proprietari o a chi è nella disponibilità, nonchè ai professionisti del settore. Oltre al conduttore dell’imbarcazione può essere prevista la presenza di una o più persone a bordo, purchè conviventi, congiunti o componenti del medesimo nucleo familiare. È obbligatoria l’osservanza di tutte le misure e le norme di sicurezza per la tutela dal contagio e del distanziamento sociale, anche negli spostamenti per recarsi all’imbarcazione, sulle banchine e in porto.

Sulla base del medesimo provvedimento é consentito su tutto il territorio regionale per l’attività equestre, alle federazioni e agli enti di promozione sportiva associate al CONI, organizzare i campionati regionali delle discipline che si svolgono a livello individuale. I campionati devono svolgersi, in base alle disposizioni date dalle federazioni o dagli enti di riferimento, a porte chiuse, senza pubblico e nel rispetto del distanziamento sociale e delle altre prescrizioni sanitarie vigenti.

All’interno del territorio regionale, con riferimento al solo moto turismo previsto dall’art. 8 dell’Ordinanza n. 58, è consentito effettuare gli spostamenti sul medesimo mezzo in due persone, purché conviventi, nel rispetto delle norme di sicurezza per la tutela dal contagio