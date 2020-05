Spiagge libere e sicurezza, il commento di Di Giuseppantonio

REGIONE – Di Giuseppantonio: “Sì Le spiagge libere vanno aperte, non si può negare l’accesso al mare a chi non può permettersi di pagare un lido, ma le linee guida mettono in seria difficoltà i Sindaci dei centri che si affacciano sul litorale abruzzese, che dovranno provvedere a servizi di vigilanza e sanificazione nonché al pagamento dei bagnini. Un pesante fardello che rischia di pesare oltre modo sulla stagione estiva 2020 che cerca di prendere forma tra mille difficoltà. Gli enti comunali, d’altro canto, non hanno risorse e evitare assembramenti, il rispetto del distanziamento sociale nelle spiagge libere, significa dover istituire servizi di vigilanza che non potranno essere garantiti per l’impossibilità di far fronte ai costi. Aspetti di non poco conto, che saranno al centro della riunione in videoconferenza in programma lunedì prossimo, 18 maggio, indetta dal Presidente dell’Anci Abruzzo, Gianguido D’Alberto, Sindaco di Teramo, e che vedrà la partecipazione dei primi cittadini dei centri costieri che vanno da Martinsicuro a San Salvo”.

“Com’era prevedibile siamo dinanzi a molte limitazioni che incidono sulla effettiva ripartenza del turismo, fondamentale per i nostri Comuni – afferma il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. Sono problemi che avevo sollevato già prima della recente riunione svoltasi a Pescara nei giorni scorsi tra tutti gli altri Sindaci ed assessori della costa abruzzese ed i rappresentanti della Direzione Marittima-Guardia Costiera di Pescara, delle Capitanerie di Porto, convocata dagli assessori Mauro Febbo e Nico Campitelli. Si vuole da noi sicurezza – rimarca Di Giuseppantonio – ma per poter assolvere a questo compito dovremo essere messi nella condizione di poter operare nel miglior modo possibile. A Fossacesia, le spiagge libere si estendono per circa 4 chilometri dei cinque che conta il nostro litorale. É facilmente intuibile che dovremo mettere in piedi un sistema di controllo senza precedenti, con fondi che non ci sono e, tra l’altro, senza personale da poter destinare alla sorveglianza richiesta. Per questo – conclude il Sindaco di Fossacesia Di Giuseppantonio – i sindaci della costa abruzzese chiederanno a Governo e Regione di farsi carico delle risorse necessarie e di essere messi nella condizione per offrire una stagione estiva sicura nell’interesse di tutti”.