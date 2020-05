Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 15 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 15 maggio: in attesa del nuovo bollettino sono 215 i ricoverati in ospedale, 6 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 15 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 9 casi nuovi, 215 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 6 in terapia intensiva e 1.261 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Proseguono le polemiche. Sara Marcozzi, capogruppo del M5S in Regione, aveva accusato di mancanza di programmazione il Presidente Marsilio, che, intanto, in serata ha firmato l’ordinanza numero 59 relativa alla riapertura dei servizi di ristorazione, alla somministrazione di alimenti, stabilimenti balneari, strutture alberghiere e, strutture ricettive all’aperto, rifugi, agriturismi, autoscuole, attività commerciali su aree pubbliche e attività commerciali in genere. In particolare, dal 18 maggio 2020, saranno consentite le aperture: delle attività di ristorazione esclusivamente su prenotazione; di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti; delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia, delle strutture ricettive alberghiere e delle strutture ricettive all’aria aperta, campeggi e villaggi turistici. Questo purché le suddette attività rispettino le condizioni di cui ai relativi Protocolli di sicurezza. É stato annunciato che nell giornata di sabato 17 maggio, in conferenza stampa, alla quale parteciperà il Governatore, sarà presentata la prima parte del Covid-Hospital di Pescara.Il Progetto Covid Hospital prevede la realizzazione di posti letto destinati ai pazienti Covid-19, articolati in base all’intensità di cura, nell’edificio oggetto dell’intervento (Palazzina C), costituito da 7 livelli, i cui interventi riguarderanno l’adeguamento di 4 livelli dell’edificio (il 4°, 5°, 6° e 7° livello) per una superficie totale di 3.904 mq.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 15 MAGGIO 2020

Disponibili i dati del bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale. In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3136 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo e dall’Università di Chieti.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 15 MAGGIO 2020

