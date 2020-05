Italia Nostra Pescara, prolungata l’asta contro il Coronavirus

Ci sarà ancora tempo fino alle 19 del 19 maggio per acquistare le opere non ancora aggiuditate dell’asta di beneficenza contro il Covid-19

PESCARA – Il Comitato direttivo di Sezione Italia Nostra “Lucia Gorgoni” di Pescara ha deciso di prolungare la durata dell’asta di beneficenza, per tutte le opere non ancora aggiudicate fino alle ore 19 di martedì 19 maggio 2020.

Le regole di partecipazione sono dettagliatamente descritte nell’apposito regolamento, così come restano confermate le finalità dell’asta di beneficenza, pertanto le somme raccolte saranno utilizzate per acquisto e donazione di materiale di consumo per la protezione degli operatori dei reparti impegnati nell’emergenza COVID-19 dell’Ospedale Civile di Pescara.

Sia il catalogo delle opere che il regolamento sono consultabili sul sito di Italia Nostra Pescara (http://lnx.italianostra.pescara.it/wp/) e sulla pagina Facebook Italia Nostra Pescara.