Mercato dei Colli, Rapposelli boccia la collocazione in Via di Sotto

Il Presidente della Commissione Attività Produttive ha detto che quella attuale deve essere una situazione temporanea legata al Covid-19

PESCARA – Il Presidente della Commissione Attività Produttive Fabrizio Rapposelli al termine della seduta odierna nella quale sono state affrontate le problematiche inerenti la riattivazione del mercato dei Colli trasferito in via di Sotto, con la partecipazione anche dell’assessore delegato Alfredo Cremonese, ha dichiarato la necessità del momento di effettare lo spostamento ma che deve essere una situazione temporanea. Rapposelli ha continuato dicendo che ci sono delle difficoltà oggettive che non permettono di individuare in quell’area una sistemazione definitiva, difficoltà connesse con la viabilità, perché riscontra la contrarietà di tutti gli operatori ambulanti e, infine, perché è già stata in passato un’esperienza fallimentare tentata dalle amministrazioni di centrodestra e centrosinistra e sempre conclusa con un flop.

Sarà dato tutto l’appoggio all’assessore delegato Cremonese nel fare pressing sugli uffici tecnici affinchè predispongano il rapido ritorno di tutti gli operatori, circa un centinaio, nella loro posizione originaria, su strada Vecchia della Madonna, garantendo tutte le misure di sicurezza a tutela dei commercianti e dell’utenza.

Viste le restrizioni e misure di contenimento anti-pandemia che non consentivano di far ripartire celermente il mercato nella sua posizione storica, dunque strada Vecchia della Madonna, e tutta l’area circostante la Basilica della Madonna dei Sette Dolori hanno portato la maggioranza dei commercianti ad accettare di ricominciare a lavorare in via Di Sotto, seppur consapevoli delle difficoltà che tale nuova sistemazione determinerà anche sul piano degli affari. Oggi, però, è impensabile ipotizzare di lasciare il mercato a luglio in un parcheggio sotto il solleone, senza neanche una pianta a fare ombra, significherebbe desertificarlo e decretarne la chiusura entro un anno al massimo.

Ora si stanno vagliando due possibili diverse sistemazioni del mercato, una in via di Sotto, la seconda pensando al suo ritorno in Strada Vecchia della Madonna ma è percorribile anche l’ipotesi di istituire una diversa disciplina viaria di alcune strade tutt’attorno, come via Conte Genuino, permettendo la sua transitabilità in direzione mare-monti, dunque a salire, nella sola giornata del venerdì, durante nelle ore di svolgimento del mercato, tutelando la possibilità di raggiungere l’ospedale o l’asse attrezzato o il quartiere dei colli.