SULMONA – “Grazie ai dipendenti, alla cooperativa e al consiglio di Amministrazione della #coop di Sulmona, questa mattina ci sono stati donati oltre 900 kg di beni di prima necessità per un valore economico di oltre €1200. I beni saranno consegnati dalla caritas della Diocesi Di Sulmona-Valva ai piu bisognosi grazie al progetto “spesasospesa” posto in essere in collaborazione con il Comune di Sulmona durante questa emergenza sanitaria. Chiunque avesse bisogno del sostegno alimentare puoi chiamarci al numero 3519631069. Grazie di cuore #aiutaciadaiutare #insiemesipuò”. Lo riferiscono in una nota il Gruppo Alpini Sulmona e Protezione Civile A.N.A. nucleo di Sulmona Sez. Abruzzi.

Gruppo Alpini e Protezione Civile A.N.A. Sulmona, la solidarietà non si ferma ultima modifica: da