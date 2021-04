Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 14 aprile 2021

Notizie del 14 aprile sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa dell’aggiornamento 553 ricoverati, 59 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 14 aprile 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 174 nuovi positivi e 21 deceduti, 10.410 attualmente positivi, 569 ricoverati in area medica, 64 ricoverati in terapia intensiva, 9.777 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

I DATI DEL BOLLETTINO DEL 14 APRILE 2021

Nelle prime ore del pomeriggio disponibile il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS DEL GIORNO

L’Abruzzo é in zona arancione salvo i seguenti Comuni che sono in zona rossa: Martinsicuro, Colonnella Nereto, Avezzano, Celano, Pescina, Cerchio, Carsoli, Corfinio, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, Sante Marie, Tagliacozzo, Cappadocia, Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Civita d’Antino, Luco dei Marsi, Trasacco, Aielli, Barisciano, Poggio Picenze, Fossa, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Fagnano Alto, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano, Navelli e Collepietro.

In provincia di Chieti finora è stato vaccinato per il Covid-19 l’80% delle persone di età pari o superiore a 80 anni. In totale hanno ricevuto almeno una dose 20.413 anziani su 25.497 che hanno aderito sulla piattaforma regionale. «Restano da vaccinare essenzialmente le persone non deambulanti e che dobbiamo raggiungere nel loro domicilio – ha spiegato il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael -. A tal fine sono state attivate due unità mobili per i cui tempi di intervento bisogna comunque tenere conto del territorio esteso e montuoso di questa provincia».

Da poco è iniziata anche la vaccinazione dei soggetti fragili: la chiamata segue il criterio della gravità della patologia in senso decrescente. Al momento è stato vaccinato il 30% degli iscritti sul sito della Regione Abruzzo, in totale 34mila. Da lunedì 19 aprile 2021 inizierà anche la vaccinazione delle persone in età compresa tra 70 e 79 anni che possono registrarsi sulla piattaforma di Poste italiane. A loro è stato riservato un primo blocco di 30mila posti disponibili fino a fine maggio. Si proseguirà in contemporanea anche con le altre categorie prioritarie.

Intanto il Comune di Fossacesia ha messo a disposizione la Palestra Polivalente di Via Primo Maggio per l’apertura del nuovo centro vaccinale.