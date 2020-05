Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 13 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 13 maggio: in attesa del nuovo bollettino sono 222 i pazienti ricoverati, 8 in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 13 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 8 casi nuovi, 222 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 8 in terapia intensiva e 1.318 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Fa discutere la Legge regionale n. 118/2020, che punta a fissare le misure economiche per fronteggiare la crisi conseguente all’emergenza Coronavirus in Abruzzo. I consiglieri del M5S hanno evidenziato le diverse criticità riscontrate al suo interno e vogliono proporre emendamenti: in particolare, chiedoni un aumento della consistenza delle risorse da elargire e l’inclusione di altre categorie di beneficiari Ieri, però, il termine per proporli é stato rinviato a ridosso della riunione in cui se ne discuterà, con conseguente polemica. É stata, invece, approvata all’unanimtà in Consiglio Comunale la proposta del M5S di testare con tamponi e test sierologici la salute degli operatori chiamati a riaprire le diverse attività lavorative e commerciali, per conoscere il meglio possibile l’andamento reale del contagio e per individuare i positivi asintomatici prima che possano diventare veicolo di ulteriori contagi, rischiando così di compromettere tutti i sacrifici fatti finora.

Tra mille difficoltà si pensa a ripartire. Fratelli d’Italia fa presente che, a 18 giorni dall’inizio della stagione estiva, sal Governo nazionale non é giunta ancora nessuna linea di indirizzo sulla materia per le oltre 700 concessioni balneari d’Abruzzo e le circa 30 mila imprese italiane e fa proposte. Intanto, Antonio Capacchione, presidente del SIB se non si differisce la scadenza delle concessioni demaniali, molti stabilimenti balneari resteranno chiusi.

Per la giornata di oggi Confindustria Chieti Pescara ha organizzato una video-conferenza stampa di presentazione del lavoro a supporto delle riaperture aziendali nel territorio

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 13 MAGGIO 2020

Disponibile nel primo pomeriggio il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL COVID IN ABRUZZO DEL 13 MAGGIO 2020

[IN AGGIORNAMENTO]