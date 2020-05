Covid-19, Taglieri evidenzia le criticità dell’Ospedale Renzetti

Per Taglieri é ora che la Giunta Regionale Marsilio intervenga perché l’emergenza Coronavirus ha amplificato le criticità del Renzetti

LANCIANO – Il Vice presidente della Commissione Sanità in quota M5S Francesco Taglieri ha dichiarato che i cantieri interminabili e quelli che, arrivati a conclusione, non offrono soluzioni definitive ai problemi, mettono nuovamente in mostra tutte le problematiche che si vivono quotidianamente all’Ospedale Renzetti di Lanciano. L’emergenza Covid ha ulteriormente inasprito le difficoltà presenti e, oggi più che mai, la Giunta Marsilio deve capire quanto sia urgente la realizzazione di una nuova struttura per offrire servizi finalmente efficienti a un bacino di utenza da 150mila cittadini abruzzesi.

Taglieri ha proseguito dicendo che quanto é accaduto negli ultimi giorni mette a nudo tutte le criticità del Renzetti. A cominciare dalla ristrutturazione di un ascensore non più a norma e, all’interno del quale, non c’era spazio sufficiente per i letti per il trasporto dei pazienti. I lavori sono appena stati conclusi ma, tuttavia, gli spazi non sono stati modificati di un centimetro. Significa che il problema del trasporto dei pazienti rimane tale e quale a prima e, inoltre, la Direzione Medica Ospedaliera non ha ancora dato all’ascensore un indirizzo di utilizzo congruo.

Ulteriori difficoltà emergono dai percorsi poliambulatori a cui devono ricorrere prevalentemente pazienti ortopedici che, se nell’ingresso hanno le condizioni di idoneità, per l’uscita devono utilizzare la scala antincendio, quanto di più scomodo e di complicata fruizione possa esserci per un persona con difficoltà motorie. Risultano poi di complicata tracciabilità i percorsi Covid, perché la struttura ospedaliera non è predisposta a percorsi di condivisione impiegabili sia dagli utenti che dagli operatori. I soli spazi possibili da sfruttare sarebbero quelli interrati, che non hanno però avuto l’agibilità da parte dei Vigili del Fuoco per consentirne l’utilizzo ai dipendenti. In tutta questa situazione confusionaria e instabile, sono presenti anche i cantieri infiniti riguardo alla bonifica dall’amianto che, ancora oggi, è ben lontana dall’essere portata a compimento.

Taglieri ha sottolineato che, tra i lavori in corso di cui non si vede la fine e quelli che, portati a termine, non danno le soluzioni sperate, l’unica alternativa per risolvere definitivamente le difficoltà di utenti e personale sanitario è la costruzione di un nuovo ospedale.

È il momento che questa Giunta, finora molto lenta a offrire soluzioni, con la nomina del Direttore Sanitario Regionale D’Amario possa realizzare un programma operativo chiaro e approfittare dei fondi in arrivo dal Governo nazionale per andare nella direzione giusta. Ha concluso dicendo che l’ospedale di Lanciano, dopo Avezzano, è quello con più urgenza di interventi definitivi da parte del centrodestra abruzzese e, quindi, adesso é tempo che il Governo regionale Marsilio.