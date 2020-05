Dal Teatro Off Limits di Avezzano: “E poi ci siamo noi” [VIDEO]

AVEZZANO – Dal Teatro Off Limits di Avezzano un videomessaggio “E poi ci siamo noi”. Ecco quanto riferiscono in una nota:

“Si riparte, piano, poco per volta, ma si riparte. Tutto il paese ha dimostrato di avere la tenacia per resistere e la grinta per ricominciare, la stessa che investiamo noi ogni giorno per mantenere attivo il nostro progetto teatrale. Ci abbiamo creduto e continueremo a farlo. In questo periodo ci siamo reinventati entrando spesso nelle vostre case per regalarvi un sorriso, perché noi viviamo di questo, viviamo di emozioni. Ora siamo ancora fermi e lo saremo ancora a lungo. Ma torneremo, e sarà allora che ci riuniremo a voi, al vostro entusiasmo e al vostro sostegno di cui abbiamo avuto e avremo bisogno. Torneremo ad emozionarci dal vivo, noi sul palcoscenico, voi seduti sulle vostre poltroncine numerate”.