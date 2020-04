Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati Regione del 13 Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo lunedì 13 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino +40 nuovi casi, 54 in terapia intensiva

REGIONE – Lunedì 13 aprile 2020, giorno di Paquetta, prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. In un post di questa mattina il Presidente Marsilio ha riferito della sua firma al decreto per far partire il progetto dell’Ospedale Covid a Pescara.

L’ultimo bollettino fornito nella giornata di ieri dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità riferisce che sono registrati complessivamente 2160 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, anche attraverso l’Istituto Zooprofilattico di Teramo e l’Università di Chieti. C’è stato un aggiornamento di 40 casi, 346 pazienti (+31 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 54 (stesso dato di ieri) in terapia intensiva mentre gli altri 1342 (-13 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS OGGI IN ABRUZZO

13 APRILE 2020