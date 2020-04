Covid-19, contagi per residenti: ieri Pescara al 39° posto in Italia

É il risultato di un’analisi compiuta dall’Unsic sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province in percentuale ai residenti

Non è la Lombardia, ma la Valle d’Aosta la regione italiana con il più alto tasso di contagiati da Coronavirus in base al numero dei residenti. Ha 70 contagiati ogni 10mila abitanti. Dopo la Lombardia, a quota 56, spicca il Trentino-Alto Adige a quota 45, terzo posto.

Sono questi i risultati di un’analisi compiuta dall’Ufficio comunicazione dell’Unsic, associazione datoriale, sulla penetrazione del Covid-19 nelle regioni e nelle province italiane in percentuale al numero dei residenti. Un lavoro che permette di far emergere alcuni elementi utili che possono contribuire alle analisi sulla diffusione del virus nel nostro Paese.

In Abruzzo, il dato per province mette Pescara al 39 °posto, con 26 contagi, Teramo al 51° posto con 18 casi, Chieti al 70° posto con 10 e L’Aquila in 77° posizione con 7. I dati sono riferiti ad un campione di 10mila abitanti.

“Questi dati – osservano dall’Unsic – forse alimentano le ipotesi che oltre al peso indubbio della mobilità e dell’aggregazione, possa influire anche un collegamento tra il virus e le condizioni climatiche e ambientali”.