Il Coronavirus ferma i Talami di Orsogna, non un pensiero alla Madonna

Nel 2020 niente veglia del lunedì nè manifestazione dei Talami; si potrà però seguire in diretta su Facebook la processione di Don Giuseppe

ORSOGNA (CH) – Il Martedì di Pasqua, ad Orsogna (CH), si ferma una tradizione uno dei riti pasquali più antichi e suggestivi di Abruzzo. Santa Maria del Rifugio, alla quale lungo i secoli si è legata la manifestazione dei Talami.

Il culto ha radici profonde nel cuore dei fedeli dell’Immagone e si svolgeva nell’antica chiesa, purtroppo andata distrutta durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nell’abside sull’altare Maggiore era posta un’antica icona raffigurante la Madonna. Il popolo la ritiene miracolosa: dopo aver vegliato la notte tra il lunedì e il martedì dopo Pasqua, all’alba del martedì gli occhi di Maria, illuminati dal sole, davano l’impressione che si illuminassero e si muovessero.

L’icona di Maria andata distrutta insieme alla Chiesa è stata sostituita nel primo dopoguerra da una statua raffigurante la Madonna con il mantello, sotto il quale erano protetti i fedeli. Ogni anno Essa, nel martedì di Pasqua, viene portata solennemente in processione durante la Sagra dei Talami, divenuta nel 2011 Patrimonio d’Italia per la Tradizione. Quadri viventi, raffiguranti scene del vecchio e nuovo testamento, sfilano tra le strade del borgo facendosi spazio in un bagno di folla che dà colore e vita al paese. Giovani e fanciulle in posa su una tavola di legno vestono gli abiti di personaggi biblici su uno sfondo accuratamente dipinto e allestito dagli artisti vincitori del Concorso “Un bozzetto per i Talami”.

Quest’anno non è possibile celebrare né la veglia del lunedì sera né la manifestazione dei Talami nella mattina del martedì.

Si è ritenuto opportuno rivolgere, comunque, un pensiero a Maria in modo completamente diverso. Martedì 14 aprile alle ore 18 una Santa Messa privata sarà celebrata da Don Giuseppe Liberatoscioli, alla presenza delle autorità civili. Al termine, in via eccezionale, Don Giuseppe uscirà Dalla Chiesa di San Nicola portando tra le sue mani processionalmente la piccola statua della Madonna del Rifugio; precisamente il prototipo custoditi nel ufficio parrocchiale e che Don Vincenzo campione propose per far realizzare la statua Grande.

Il corteo, che avrà in testa la croce seguita da Don Giuseppe con le figlie di Maria, dalle autorità civili e militari, attraverserà Via Roma, Piazza Mazzini per far poi ritorno, sullo stesso percorso, nella Chiesa parrocchiale.

Sarà possibile seguire in diretta sulla pagina Facebook del comune di Orsogna, o, per chi ne ha possibilità, dai balconi

L’Amministrazione Comunale ha raccomandato alla cittadinanza di rispettare le misure governative, che prevedono , tra ‘altro, di restare a casa, e di non scendere per seguire la processione, precisando che a Madonna del Rifugio sa di cosa abbiamo bisogno e ci proteggerà col suo mantello Santo.

Foto di repertorio