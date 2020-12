Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 12 dicembre 2020

Notizie del 12 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo, dati: in attesa di aggiornamenti sono 647 i ricoverati, 66 in terapia intensiva

REGIONE – Sabato 12 dicembre prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. L’11dicembre si registravano 262 nuovi positivi. I dimessi/guariti dall’inizio dell’epidemia erano 13.650. Gli attualmente positivi erano 15.499, di cui 647 ricoverati in malattie infettive, 66 in terapia intensiva, 14.786 in isolamento domiciliare; 4 decessi che hanno portato il totale a 1.017.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 12 DICEMBRE 2020 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Dal 13 dicembre l’Abruzzo sarà ufficialmente zona arancione ma prima dovrà trascorrere un sabato in zona rossa. Vediamo cosa é successo nelle ultime ore.

Nella serata di ieri é arrivata la decisione Tar dell’Aquila, che ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata dal Governo dell’ordinanza firmata domenica scorsa dal Governatore Marsilio, che aveva sancito il passaggio da un regime di zona rossa ad arancione senza attendere le valutazioni della cabina di regia nazionale.

Dopo la diffusione del report settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e a distanza di un’ora dalla decisione del TAR, il Ministro della Salute, Roberto Speranza ha annunciato il ritorno della Regione in zona arancione a partire da domenica.

“Pochi minuti dopo la pubblicazione della sentenza del Tar, ho ricevuto la telefonata del ministro Speranza che mi trasmette il testo dell’ordinanza, alla sua firma questa sera, che riconosce l’Abruzzo in zona arancione. A partire da domenica. Si consuma così uno di quei capolavori di burocrazia amministrativa che rende le istituzioni incomprensibili ai cittadini”. Lo ha commentato il Presidente della Giunta regionale Marco Marsilio.

Al Governo si discute se, in deroga al Dpcm, consentire gli spostamenti tra Comuni a Natale, Santo Stefano Capodanno. Il Premier Giuseppe Conte ha dichiarato che non si possono permettere occasioni di convivialità tra parenti, amici e conoscenti ma si devono mantenere queste restrizioni. Ma si é detto aperto al confronto qualora il Parlamento, assumendosene tutta la responsabilità, volesse introdurre qualche eccezione per i Comuni più piccoli. In ogni caso ha raccomandato cautela. Più fermo il Ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, che ha ritenuto da irresponsabili un allentamento delle misure, sottolineando che vuole aprire tutto se ne deve assumere la responsabilità.