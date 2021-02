Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 11 febbraio 2021

Notizie dell’11 febbraio sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamenti 495 ricoverati, 52 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 11 febbraio 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 314 nuovi positivi, eseguiti 3266 tamponi molecolari e 8827 test antigenici. 7 deceduti per un totale di 4.533, 33.807 guariti, 10.807 attualmente positivi, 495 ricoverati in area medica, 52 ricoverati in terapia intensiva, 10.259 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DELL’11 FEBBRAIO 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

A fronte di una situazione epidemiologica grave, con il numero di nuovi contagi in costante aumento, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza numero 6 relativa all’applicazione, per il termine di 14 giorni decorrenti dalla data della presente Ordinanza, ovvero sino a diverso provvedimento, delle seguenti misure restrittive per i Comuni di Pescara, Spoltore, Francavilla al Mare e Montesilvano:

a) divieto di ingresso/uscita nel e dal comune, eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

b) divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali;

c) rigoroso rispetto delle regole vigenti sul contingentamento d’ingresso in tutte le attività commerciali;

2. per i Comuni di Gessopalena, Torrevecchia Teatina, Gessopalena, Carsoli, Pianella, Bucchianico e Giulianova, la sottoposizione a monitoraggio intensivo, dando mandato alle AASSLL territorialmente competenti di notiziare tempestivamente il Dipartimento Sanità sugli esiti di detto monitoraggio, qualora i parametri suindicati suggeriscano l’adozione di misure

restrittive a livello comunale;

3. la conferma del monitoraggio intensivo per il Comune di Chieti siccome previsto dalla OPGR n.3/2021;

Fino al 13 febbraio sono zona rossa anche iComuni di Tocco da Casauria (PE), San Giovanni Teatino (CH) ed Atessa (CH). In una precedente ordinanza il Governatore aveva precisato che nei Comuni ‘zona rossa’ vigono le regole previste a livello nazionale dal DPCM, che consentono a tutti di recarsi al proprio posto di lavoro e che i Sindaci hanno, in deroga a tale disciplina, il potere di autorizzare o vietare l’ingresso o l’uscita dal proprio comune laddove esigenze di tutela della salute pubblica e/o urgenze indifferibili lo rendano necessario.

Lo screening per la ricerca Sars-Cov-2 continua nella Sala conferenze del “Gaetano Bernabeo” di Ortona per gli utenti che accedono all’ospedale. Il servizio, svolto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12.30, continuerà fino al 27 febbraio 2021. Nel prossimo weekend é in programma nuovamente a Chieti e, nell’aquilano, a Rocca di mezzo.