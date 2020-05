Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 10 maggio 2020

Notizie sul Covid-19 in Abruzzo del 10 maggio 2020: in attesa del nuovo bollettino sono 246 i pazienti ricoverati, 10 in rianimazione

REGIONE – Domenica 10 maggio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Si riparte da 8 nuovi casi, 246 pazienti (-4) , 10 in terapia intensiva.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Il direttore generale della Asl Thomas Schael ha proposto un accordo istituzionale tra Asl Lanciano-Vasto-Chieti e Sevel Spa al fine di promuovere le misure precauzionali volte a contrastare la diffusione del Covid-19 tra i dipendenti dell’azienda, che produce mezzi commerciali in Val di Sangro. Sul punto l’assessore Nicola Campitelli ha dichiarato che bisogna sensibilizzare gli organismi aziendali di Sevel Spa e proposto di attivare un tavolo tecnico permanente necessario a garantire la prevenzione, l’assistenza e la diagnosi all’interno dell’azienda. Lo stesso assessore Nicola Campitelli e l’assessore al turismo Mauro Febbo si riuniranno con rappresentanti del Demanio e con tutti i Sindaci dei Comuni costieri lunedì 11 per discutere sui tempi di avvio e sulle indicazioni da seguire per la stagione balneare 2020, caratterizzata dall’emergenza Coronavirus: soprattutto ci sarà da dettare una disciplina per quanto concerne le spiagge libere.

Intervenuto in serata alla trasmissione Petrolio su Rai Due, il Presidente della Regione, Marco Marsilio, ha parlato di un gravissimo problema economico che ha costretto a riaperture anticipate sottolineando l’importanza dei bonus famiglie che sono stati erogati in Abruzzo previa semplice compilazione di un modulo da parte degli interessati. Ha parlato della costruzione di Covid-Hospital e mostrato con orgoglio le mascherine prodotte dalla Fater, a basso impatto ambientale in quanto potranno essere riciclate come già avviene per pannolini. Il Governatore ha detto che per quanto riguarda la stagione estiva si punterà molto sul turismo di prossimità.

DATI CORONAVIRUS IN ABRUZZO DEL 10 MAGGIO 2020

Disponibile nel primo pomeriggio il bollettino odierno a cura del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

