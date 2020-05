Padovano: “Nessarie disposizioni certe, chiare e realizzabili al più presto”

PESCARA – Il Presidente “S.I.B. Abruzzo” Riccardo Padovano sul Flas Mob odierno del Domenica 10 Maggio 2020: “Ringrazio gli Imprenditori Balneari abruzzesi che, anche questa volta, hanno accolto l’invito a partecipare al “flash mob singolo” in cui, ciascuno di loro, ha montato un ombrellone sulla spiaggia completamente deserta. Anche questa iniziativa, al pari di quella dello scorso 28 aprile, simbolica, pacata e silenziosa è rivolta al nostro Personale, ai nostri Clienti, ai Fornitori, alla Cittadinanza in generale e alla Politica locale, regionale e nazionale.

Da settimane siamo abbandonati a noi stessi, orfani delle Istituzioni, con proposte surreali, approssimative e superficiali per far riaprire le nostre Imprese che oggi non hanno alcuna prospettiva e certezza. Allestire le nostre spiagge richiede settimane di lavoro ma senza regole è impossibile: abbiamo bisogno di disposizioni certe, chiare e realizzabili al più presto. Siamo in forte ritardo, ma ci siamo, pronti per riaprire in sicurezza, per noi e per i nostri Dipendenti e Clienti”.

Nella foto di uno Stabilimenti Balneare che ha partecipato al flash mob