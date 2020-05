Progetto “Leonardo City”, maratona formativa online: ecco il programma

PESCARA – Si trasferisce on-line la maratona formativa di Leo City, organizzata per i “cittadini”, dal 12 Maggio al 30 Luglio oltre 150 ore di formazione erogata gratuitamente a tutti coloro che vorranno prenderne parte. Formatori di fama nazionale area cinema, robotica, design e progettazione. Il progetto “Leonardo City” intende sviluppare e migliorare il contesto urbano in cui si vive, ispirandosi ad una visione globale denominata Fab City Initiative: le città fatte dai cittadini per i cittadini.

Leo City è un progetto nato dalla collaborazione tra:

Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Pescara

STEM@IT ente di formazione

BluMagma casa di produzione cinematografica

Il progetto Leo City è stato realizzato grazie al bando “Cultura futuro urbano” del MiBAC.

Presso l’Istituto “Leonardo Da Vinci” di Pescara, erano programmati da Marzo a Giugno 2020 corsi di formazione e workshop pratici, dedicati a cittadini e studenti, volti all’acquisizione di nuove competenze sia nell’ambito digitale (software e hardware) che nell’ambito cinematografico. La nota emergenza Covid-19 ha “fermato” il Progetto che, ora, riparte on-line.

Il progetto è finanziato dal “Piano Cultura Futuro Urbano”, uno strumento del MiBAC che nasce per promuovere iniziative culturali nelle periferie delle città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di tutta Italia. (vedi http://www.aap.beniculturali.it/Cultura_Futuro_Urbano.html)

L’iniziativa è stata organizzata grazie al prezioso contributo di:

Comune di Pescara

CNA ABRUZZO

Associazione ACMA media partner del Progetto

Con CNA ABRUZZO sta nascendo un ulteriore collaborazione in ambito Cinema, che prevede la realizzazione di un vero e proprio osservatorio sul Cinema nella nostra Regione, che prenderà iniziativa sotto il cappello di CNA Cinema Abruzzo, ne sapremo di più nei prossimi mesi. Si informa che Corsi e Workshop Leo City sono aperti a tutti e non hanno alcun costo. Chi si registra ad un corso può frequentare anche altri corsi, ma se viene effettuata l’iscrizione ad un corso e poi non si partecipa allo stesso, si perde automaticamente il diritto di partecipare alle altre iniziative.

MAGGIO 2020

dal 12.05 al 28.05 Workshop BASE di Regia Cinematografica

dal 13.05 al 16.05 Corso App e Web automation tool

dal 13.05 al 12.06 Workshop di Cinema del Reale

dal 15.05 al 18.07 Workshop di Project & Product Design

dal 16.05 al 06.06 Workshop di Scrittura Cinematografica

dal 18.05 al 08.06 Workshop di Analisi del Film

dal 25.05 al 28.07 Corso Arduino IOT e Physical Computing

GIUGNO 2020

dal 04.06 al 30.07 Laboratorio di Post-produzione professionale per il Cinema

dal 09.06 al 30.06 Workshop avanzato di Regia Cinematografica

Contatti: info@leocity.it