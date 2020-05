Sante Messe del 10 maggio in Abruzzo in diretta tv e streaming: ecco dove

Ancora sospese le cerimonie religiose in presenza di fedeli. Quando e dove poter ascoltare la Santa Messa e pregare il 10 maggio 2020

PESCARA – Ultima domenica in cui, in osservanza delle disposizioni adottate dal Governo per evitare rischi di diffusione del COVID-19, dovuti ad assembramenti, le Messe con i fedeli sono sospese. Dal 18 maggio infatti le funzioni liturgiche potrenno nuovamente essere celebrate col popolo, salve diverse ulteriori disposizioni legate all’andamento epidemiologico. Per permettere a tutti i cittadini di onorare la domenica sono state organizzate trasmissioni in streaming. Ecco dove potrete seguire alcune Messe che si svolgeranno in Regione Abruzzo. Ricordiamo che l’orario è indicativo per seguirle in diretta ma che è possibile seguire in qualsiasi momento della giornata perchè restano registrate.

Dalla Cattedrale di San Cetteo a Pescara la Santa Messa sarà trasmessa alle ore 10 in diretta su Rete 8: la Celebrazione sarà presieduta dall’Abate don Francesco Santuccione. Per le diretta della Mesa “Rinascere in Cristo” dalla Chiesa della Visitazione, in programma alle ore 11 sul canale YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCpf5rimwQatrOILLcEjBkvQ).

Alle 11 Santa Messa dalla Chiesa di San Paolo Apostolo in occasione della Festa di Santa Maria di Pennaluce.

Per quanto riguarda la Diocesi Teramo-Atri alle 11 Si potrà seguire la Santa Messa della Parrocchia di Sacro Cuore di Teramo sulla relativa pagine Facebook. oppure sul canale youtube (https://www.youtube.com/channel/UCrzGvBY5aTTUwcCze0ux-Sw).

Passando al territorio aquilano alle 9.30 il Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo dell’Aquila, celebrerà la Santa Messa nella Chiesa di San Silvestro, che sarà trasmessa in streaming sul sito www.aqbox.tv e sulla pagina Facebook “Chiesa di L’Aquila”.