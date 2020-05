Covid-19, il Comune di Pineto consegna mascherine a domicilio

La consegna avverrà nelle cassette della posta di coloro che non ne hanno a disposizione e faranno richiesta: una sola per nucleo familiare

PINETO (TE) – Per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19 il Comune di Pineto, in collaborazione con le associazioni di volontariato, ha disposto la consegna a domicilio di mascherine protettive partendo da quanti non ne hanno a disposizione.

Le mascherine dovranno essere richieste compilando l’apposito modulo reperibile attraverso il link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpHtSgwQnVHnTz139bzgD_18d3aQdyfDFRw_Aexv5KTVKycw/viewform?fbclid=IwAR3REaQjFK_G_vM5ZJ57nm0zA0TNDatmGI7h5GJkx1y8tm-lQPGq80VO6pA

Il Comune raccomanda di effettuare una sola richiesta per nucleo familiare. Il numero di mascherine sarà determinato in base al numero dei componenti del nucleo stesso, nella misura di due a persona. La Polizia Locale effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni fornite.

Qualora la prenotazione sia stata già effettuata telefonicamente, non è necessario effettuarla nuovamente.

Le mascherine saranno consegnate a domicilio, direttamente nella buca delle lettere, pertanto invita a non consentire di entrare a estranei. Si prega di fare attenzione a specificare il corretto numero civico della propria abitazione e di assicurarsi che la buca delle lettere riporti il nome e il cognome del richiedente.

L’Amministrazione Comunale si sta organizzando per consegnare le mascherine a tutti i cittadini, ma in questa fase e’ stato deciso di dare la priorità a quanti non ne sono provvisti i quali dovranno farne richiesta.

Per bambini dai 4 agli 8 anni saranno consegnate mascherine pediatriche nella misura di una a persona in quanto sanificabili con soluzione idroalcolica al 70% e/o lavabili fino a 4 volte (ad acqua 40°C / 60°C).