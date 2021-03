Coronavirus in Abruzzo, dati del giorno 1° aprile 2021

Notizie del 1° aprile sul Covid-19 in Abruzzo, i dati del bollettino: in attesa di aggiornamento 607 ricoverati, 68 in terapia intensiva

REGIONE – Giovedì 1° aprile 2021 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews.eu. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Ieri si sono registrati 314 nuovi positivi, 11 deceduti, 52.969 guariti. 10.562 attualmente positivi di cui 607 ricoverati in area medica, 68 ricoverati in terapia intensiva, 9.457 in isolamento domiciliare.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO DEL 1° APRILE 2021 IN ABRUZZO

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto, che sarà valido sarà valido dal 7 al 30 aprile, inclusi. Stop alle zone gialle anche se potranno esserci deroghe. E quest’ultimo é stato un parziale accoglimento della richiesta avanzata dalla Lega di introdurre un meccanismo automatico che permettesse il passaggio in zona gialla, e quindi la riapertura di bar e ristoranti a pranzo, qualora i dati fossero migliorati. Tutte le Regioni saranno quindi rossa o arancione. Le misure previste per la zona rossa si applicheranno nelle Regioni in cui l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sarà superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, sulla base dei dati del report settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il 7 aprile torneranno a scuola in tutta Italia gli studenti fino alla prima e tale misura non potrà essere derogata da ordinanze dei Presidenti delle Regioni. Nelle zone rosse proseguirà la didattica a distanza per i ragazzi del secondo e terzo anno delle medie e per quelli della scuola secondaria di secondo grado. Nelle zone gialle e arancioni, invece, sarà prevista la didattica totalmente in presenza per gli studenti della seconda e terza media, che potrà variare dal 50% al 75% a seconda delle situazioni locali.

Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà permesso andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone, oltre ai minori di 14 anni conviventi, a differenza di quanto accadrà il Sabato santo, Pasqua e Pasquetta, quando tutto il territorio nazionale sarà zona rossa. Sarà, invece, consentito, in zona arancione all’interno del proprio Comune di residenza.

Previsto lo scudo penale per medici e infermieri o chiunque altro somministri il vaccino anti Covid, “quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorita’ e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del ministero della Salute relative alle attività di vaccinazione”: in tali circostanze, quindi, nessun operatore sanitario sarà chiamato a rispondere di omicidio colposo e lesioni personali colpose. Previsto, altresì, l’obbligo di vaccinazione anti Covid per medici e personale sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali. La vaccinazione non è obbligatoria o può essere omessa o differita, si legge nella bozza, “solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato dal medico di medicina generale”.

Intanto ’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, ha annunciato che d’ora in poi i test antigenici per il Covid 19 ora potranno essere eseguiti anche in farmacia. “La scelta di estendere alle farmacie territoriali la possibilità di eseguire i test antigenici – ha spiegato l’assessore – rientra nel progetto di potenziamento dell’attività di testing regionale che stiamo portando avanti da mesi e che ha notevolmente aumentato la nostra capacità di eseguire test e screening di massa sul territorio. In più occasioni ho ribadito come le farmacie siano il presidio sanitario di prossimità più importante per il cittadino e la funzione in più che d’ora in avanti potranno svolgere conferma quello loro ruolo prezioso”.