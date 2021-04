Solidarietà Alimentare, pacchi per famiglie giuliesi più bisognose

GIULIANOVA – Anche il Comune di Giulianova aderisce all’operazione “Solidarietà Alimentare”, promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica, con la partecipazione di rilevanti realtà economiche e sociali del Paese e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’operazione di solidarietà coinvolge oltre 400 famiglie che si trovano a vivere situazioni di difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria e consiste nella distribuzione ai nuclei familiari in stato di bisogno (individuati da Coldiretti/Campagna Amica insieme ai servizi sociali dei comuni e alle parrocchie) di un pacco di oltre 50 chili con prodotti 100% Made in Italy come pasta e riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, tonno sott’olio, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, panna da cucina, zucchero, olio extra vergine di oliva, legumi e formaggi fra caciotte e pecorino.

I pacchi solidali sono stati consegnati a 8 nuclei familiari che versano in particolari condizioni di difficoltà, individuati dai Servizi Sociali del Comune di Giulianova.

“Ringraziamo Coldiretti per questa meravigliosa iniziativa solidale, a cui il nostro Comune ha aderito con gratitudine – dichiara la vice sindaco Lidia Albani – questi pacchi, di oltre 50 chili di prodotti Made in Italy, saranno un piccolo dono per allietare le festività pasquali delle famiglie bisognose della nostra città”.