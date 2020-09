Notizie del 9 settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 34 sono i ricoverati, 2 persone in terapia intensiva

REGIONE – Mercoledì 9 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale dell’8 settembre parlava di 15 nuovi positivi, 34 ricoverati, 2 in terapia intensiva, mentre gli altri 487 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 523 i positivi.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 9 SETTEMBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Il bollettino dell’8 settembre 2020 parlava di 1.370 nuovi casi in tutta Italia, 1.760 ricoverati, 143 quelli in terapia intensiva; 31.886 persone in isolamento domiciliare; 10 decessi.

É stato emanato un nuovo DPCM che proroga fino al 7 ottobre le misure anti-Covid. Quindi, resta obbligatorio l’uso della mascherine nei luoghi chiusi e all’aperto dove non si può mantenere il distanziamento. Confermati anche il divieto di assembramento e il limite di capienza all’80 per cento per i trasporti pubblico.

Intanto si discute sulla durata della quarantena, attualmente fissata in 14 giorni. “La Francia cambia la durata della quarantena passando da 14 a 7 giorni affermando che la contagiosità e la carica virale è massima nei primi 5 giorni e poi si abbassa fino a non essere più significativa e quindi i soggetti non sono più contagiosi“. Così scrive su Facebook il Professor Matteo Bassetti, Direttore del Reparto Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova. Sull’argomento é intervenuto anche il vice Ministro della Salute Pier Paolo Sileri, il quale ha dichiarato all’Ansa che se verranno confermate le evidenze scientifiche in tal senso, allora si procederà a ridurre la durata del periodo di quarantena.