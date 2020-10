Notizie del 9 ottobre sul Covid-19 in Abruzzo, bollettino e dati: in attesa dell’aggiornamento 90 ricoverati, 7 in terapia intensiva

REGIONE – Venerdì 9 ottobre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale dell’8 ottobre parlava di 68 nuovi positivi, 90 ricoverati, 7 in terapia intensiva, mentre gli altri 1.045 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. 1152 positivi, 486 deceduti. 3145 guariti/dimessi.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 9 OTTOBRE 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTI NEWS

Il bollettino dell’8 ottobre 2020 parlava di 4.458 nuovi casi 3.925 ricoverati, 358 quelli in terapia intensiva; 22 decessi.

Scrive su Facebook il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio: “Dobbiamo difendere la salute degli italiani. Ogni singolo componente di questo governo sta lavorando, notte e giorno, per tutelare i nostri cittadini. Usiamo le mascherine, rispettiamo le norme anti Covid, agiamo sempre con senso civico. E ricordate di scaricare l’app Immuni: è fondamentale per tenere sotto controllo il virus”.

Da ieri chiunque arrivi o rientri da determinati Paesi dovrà sottoporsi obbligatoriamente a tampone obbligatorio. I Paesi sono: Belgio, intera Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Repubblica Ceca e Spagna.

Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri, in un’intervista rilasciataa Il Sole 24 ore, é tornato a parlare della possibilità di ridurre i tempi di quarantena. Sileri spinge per ridurre il periodo di isolamento da 14 a 7 peché pare scienificamente provato che l’incubazione del Covid dura da 4 a 6 giorni.Il Comitato Tecnico Scientifico però frena.