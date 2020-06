Notizie dell’8 giugno sul Covid-19 in Abruzzo e ultimi dati del bollettino: Marsilio firma l’ordinanza 70 e da oggi é operativa la app Immuni

REGIONE – Lunedì 8 giugno 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale, datato 5 giugno, parlava di di 2 nuovi casi; 103 pazienti erano ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 563. Il numero dei deceduti era di 415 pazienti deceduti, 2172 quello dei dimessi/guariti mentre gli attualmente positivi in Abruzzo sono 670. Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 80972 test, di cui 74851 sono risultati negativi.

Il bollettino della Protezione Civile ci ha aggiornato che nella giornata di ieri si sono registrati 7 nuovi casi si 1138 tamponi effettuati; i pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva erano scesi a 92, di cui 4 in terapia intensiva, mentre gli altri 561 erano in isolamento domiciliare. Non si era registrato alcun decesso mentre il numero dei dimessi/guariti era salito a 2194; i positivi in Abruzzo erano 653.

Diponibile nel primo pomeriggio bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

Nonostante i dati siano in miglioramento ovunque, il Commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha invitato alla prudenza e dichiarato che l’emergenza Coronavirus non è finita e sarà superata solo quando verrà scoperto un vaccino e sarà prodotto in dosi sufficienti per rendere immuni tutti. Da oggi la app Immuni, che Arcuri ha definito fondamentale per il tracciamento de contagio e che nei giorni scorsi ha ottenuto anche il parere positivo del Garante per la privacy, sarà operativa in quattro Regioni, tra cui l’Abruzzo.

Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n.70 per la riapertura di nuove attività con i relativi protocolli di sicurezza. Si potrà quindi tornare a svolgere: l’attività nei parchi tematici, parchi acquatici e parchi divertimento permanenti; esercizio dell’attività dei Luna Park e degli spettacoli viaggianti; attività di sale cinematografiche teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; attività di sagre e fiere; attività dei circoli culturali e ricreativi, attività corsistiche e di formazione professionale; attività di strutture termali e centri benessere; attività delle professioni di montagna (guide alpine, guide ambientali escursionistiche e maestri di sci) e guide turistiche; attività per l’esercizio dei servizi per l’infanzia e l’adolescenza; attività per le aree gioco per bambini; attività per l’esercizio dell’attività degli informatori medico-scientifici; attività per l’esercizio dei servizi di noleggio (pubblici e privati) di veicoli e di altre attrezzature.

