Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 7 luglio

Notizie del 7 luglio sul Covid-19 in Abruzzo e dati e bollettino: sono 30 i pazienti ricoverati, nessuno in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 7 luglio 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale parlava di zero nuovi casi, 30 pazienti ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 in terapia intensiva, mentre gli altri 126 erano in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl, 2689 i dimessi/guariti, 464 deceduti.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, nelle ventiquattr’ore precedenti i casi complessivi di Coronavirus in Italia erano 241.819, in crescita di 208 unità e si erano registrati 8 morti. I guariti, invece, erano 133, per un totale di 192.241. I ricoverati con sintomi erano 946 (+1), mentre in terapia intensiva c’erano 72 pazienti (-2) e in isolamento domiciliare 13.691 persone (+68).

Dallo Spallanzani, dove a febbraio erano stati individuati i primi casi di Covid, arriva l’invito alla prudenza. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, invece, visitando l’azienda farmaceutica Catalent di Anagni, in provincia di Frosinone, ha annunciato che anche il vaccino contro il Covid a cui sta lavorando Johnson & Johnson sarà completato in Italia; ciò testimonia come l’Italia e le sue eccellenze scientifiche e produttive siano al centro della sfida mondiale per il nuovo vaccino.

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 7 LUGLIO 2020

Disponibile nelle prime ore del pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.