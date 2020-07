Università di Chieti, incontri gratuiti di orientamento al lavoro

AnBeCa collabora con l’Università d’Annunzio organizzano incontri per ol 6, 8 e 10 luglio. Previsto anche l’intervento del Prof. Pasquale Elia

VASTO (CH) – La Scuola di Formazione professionale e Agenzia per il Lavoro AnBeCa di Vasto partecipa al format #HandlingYourFuture, giornate di accompagnamento al lavoro organizzate dal Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche, dell’Università degli studi G. d’Annunzio di Chieti-Pescara, in collaborazione con il servizio Placement di Ateneo, a beneficio dei propri laureandi/e e laureati/e.

Gli incontri del 6, 8 e 10 luglio, alle ore 15, avranno lo scopo di far capire come valorizzare le esperienze e le soft skills, partendo dalla definizione dell’obiettivo professionale passando per i social network, il cv, sino ad arrivare al colloquio di lavoro. Si può partecipare ed intervenire in diretta video e chat.

Per AnBeCa ci sarà l’intervento del Dott. Pasquale Elia, psicologo e formatore, esperto in comunicazione e dinamiche di gruppo. L’incontro del 6 luglio ha come obiettivo quello di agevolare nei beneficiari, anche attraverso il racconto di un’esperienza concreta, una riflessione sulle proprie inclinazioni, sui propri punti di forza e di debolezza. Tale passaggio potrà essere di supporto al giovane per indirizzare lo sviluppo della progettualità professionale e la ricerca del Lavoro.

Nell’incontro dell’8 luglio si parlerà di Digital Reputation, ricerca del Lavoro, tirocini extracurriculari ed apprendistato. Mentre il 10 Luglio, sempre alle ore 15, ci sarà il Dott. Sabatino Di Candilo, dottore commercialista e revisore contabile, che parlerà di contratti di lavoro: tempo indeterminato, determinato, somministrazione, chiamata, prestazione occasionale.

É sufficiente seguire il link di seguito e le istruzioni successive, per partecipare con un dispositivo desktop o mobile connesso ad Internet: https://www.dnisc.unich.it/pagina-placement-614